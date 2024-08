Carlos Palacios fue la figura del triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Ñublense en el estadio Monumental. El futbolista llegó a nueve goles en la temporada con su tanto de penal ante los Diablos Rojos y se mostró feliz por aportar en la importante victoria del equipo que dirige Jorge Almirón.

“Un partido duro, difícil la verdad, a ratos complicado. Feliz de poder de ayudar al equipo, de siempre poder aportar a mis compañeros. Nueve goles es algo que no me lo esperaba, no era tanto de hacer goles, pero ya he ido evolucionando un poco, feliz de ir ayudando al equipo un poco”, expresó la Joya en diálogo con TNT Sports.

El futbolista de 24 años destaca la unión al interior del plantel y el buen presente que viven. “Un grupo muy unido, muy sano, eso se refleja dentro de la cancha, todos estamos remando para el mismo lado. Creemos que estamos haciendo las cosas bien. Llevamos una racha importante, tenemos que sostenerla porque queremos pelear todo, este club se debe a eso, a pelear todo y seguimos en carrera”, mencionó.

Palacios fue consultado sobre si existe presión de Universidad de Chile, club que va puntero de la competencia y que ganó por 2-0 a Unión Española en el inicio de la fecha 22. “Como grupo no, personalmente tampoco, no me importa, no me interesa, me enfoco en jugar en Colo Colo”, señaló el jugador descartando que estén muy preocupados del clásico rival.

Carlos Palacios dice que no siente presión de Universidad de Chile (Foto: Photosport)

Además, fija una meta clara. “Colo Colo tiene que ganar todos los partidos, eso es lo que demostramos todos los fines de semana, que Colo Colo viene ganando en Copa Chile, Copa Libertadores y el Campeonato. Personalmente no me importa, no me interesa”, remató recalcando que no le importa la U.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Cobreloa?

El próximo desafío de Colo Colo será ante Cobreloa el domingo a las 15:00 en el estadio Zorros del Desierto por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2024.