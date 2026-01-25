Este sábado 24 de enero se llevó a cabo la ‘Tarde Albiverde’, donde Deportes Temuco dio a conocer su plantel ante el público en el Estadio Germán Becker, jornada que se coronó con un partido amistoso contra Colo Colo.

Así es, porque el Indio Pije invitó al equipo Sub 20 de los albos para medirse en este duelo de exhibición, donde los dirigidos por Braulio Leal estuvieron a punto de arruinarle la fiesta al elenco de La Araucanía.

Los dueños de casa se impusieron por 3-2 en el marcador, pero lo pasaron mal en varios pasajes del partido. Es más, los juveniles del Cacique se fueron al descanso con la ventaja de 2-1.

Para el cuadro popular marcaron los canteranos Nahuel Flores y Jerall Astudillo, este último estuvo en la pretemporada con el primer equipo de Colo Colo.

Jerall Astudillo marcó en la derrota de Colo Colo Sub 20 ante Deportes Temuco. (Foto: @colocolofutboljoven)

Mientras que las conquistas del local fueron de Luis Acevedo, César Huanca y Paulo Contreras.

Cabe recordar que Temuco se está preparando para una nueva temporada en la Primera B donde buscará el anhelado ascenso.

Pero antes tienen la Copa Chile, ya que debutan el próximo sábado 31 de enero a las 18:00 horas de visita contra Deportes Puerto Montt por el Grupo H, en el Estadio Chinquihue.

En síntesis