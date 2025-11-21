La proyección de Colo Colo recibió esta jornada a Everton de Viña del Mar por los cuartos de final del torneo de la categoría. En un partido infartante, el héroe de la jornada fue uno que hace poco hizo polémica en Macul anotando un golazo en los últimos suspiros del compromiso.

Cuando Albos y Ruleteros igualaban 3 a 3, en el minuto 94′, apareció el joven haitiano Manley Clerveaux para dejar atrás sus complicados días en donde se le acusó de un acto de indisciplina, razón por la que no apareció más en las listas de citados de Fernando Ortiz.

El habilidoso delantero de 19 años presionó a la defensa del conjunto viñamarino recuperando un balón en zona de peligro. Acto seguido, eludió su marca y, con un gran zurdazo, logró meter el balón ajustado al palo derecho del meta visitante y así decretar el 4 a 3 con que el ‘Cacique’ se instaló en las semifinales del torneo de proyección.

¿Manley Clerveaux se peleó con Fernando Ortiz?

Tras destaparse el presunto acto de indisciplina en el que Clerveaux habría llegado tarde a los entrenamientos de Colo Colo, el técnico Fernando Ortiz salió días atrás a dar sus declaraciones al respecto de este tema.

“En el caso particular de Manley a mi me sigue gustando como jugador. Si quiere ser profesional, trabajé como profesional, entonces esos actos de rebeldía por decir, en que yo lo subí a primera y después con sus compañeros tiene actitudes diferentes, no van. Si quiere ser profesional y jugar como profesional, debe cumplir con lo que se le pide”, dijo en aquella oportunidad el ‘Tano’.

La prensa abordó este tema y, hasta ahora que anotó el gol, Manley Clerveaux no se había pronunciado por nada.

El jugador de 19 años rompió el silencio en sus redes sociales: “Hablan, hablan y no saben una mier… de mí”, mensaje acompañado de una imagen festejando el gol que anotó este viernes ante Everton.

Manley Clerveaux anotó un golazo y mandó directo mensaje en sus redes sociales (Foto: Ig Manley Clerveaux)

Se desconoce eso sí si el mensaje iba para la prensa que se dedicó a cubrir este supuesto acto de indisciplina o bien para el DT del cuadro popular, quien no titubeó al declarar de forma más que clara sobre lo ocurrido con el atacante.

DATOS CLAVE

