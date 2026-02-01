Colo Colo Femenino sigue dando pasos firmes de cara a la nueva temporada y este martes recibió una gran noticia: Dioneide “Neném” Landres da Penha Santos ya se encuentra en Chile para transformarse en nueva delantera del ‘Cacique’.

Así lo informó el periodista Nicolás Briones, especializado en la actualidad del equipo femenino albo, a través de sus redes sociales.

La atacante brasileña arribó al país para iniciar su proceso de incorporación al plantel dirigido por Tatiele Silveira y, en los próximos días, se integrarría a la pretemporada que las Albas realizan en el complejo del SIFUP, donde el equipo afina detalles con miras a los desafíos del año tanto a nivel local como internacional.

Dioneide “Neném” Landres da Penha Santos estaría en Chile para ser nuevo refuerzo de Colo Colo femenino.

La llegada de Neném se da en un contexto inmejorable para Colo Colo Femenino, que es el actual tetracampeón del fútbol chileno y que en la temporada 2025 logró una destacada participación continental, alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores, ratificando su estatus como uno de los equipos más fuertes del país y de Sudamérica.

Dioneide “Neném” arriba proveniente de Ferroviaria, uno de los clubes más importantes del fútbol femenino brasileño y continental. No es un dato menor: la escuadra paulista fue campeona de la Copa Libertadores Femenina en 2015 y 2020, torneos en los que se consolidó como una potencia de la región y, de hecho, fue el cuadro que le arrebató a las Albas el tercer lugar del certamen continental en la última edición.

Con su fichaje, Colo Colo apuesta a sumar jerarquía, experiencia internacional y poder ofensivo a un plantel que ya viene siendo protagonista. La delantera brasileña buscará adaptarse rápidamente al fútbol chileno y convertirse en una pieza clave para mantener la hegemonía alba en el torneo local.

Así, el ‘Cacique’ femenino refuerza su ambición de seguir haciendo historia. La incorporación de Neném no sólo apunta a defender el título nacional, sino también a dar un nuevo salto de calidad en la Copa Libertadores, el gran objetivo pendiente para un equipo que no se conforma y quiere seguir marcando época.

DATOS CLAVE

Dioneide Landres da Penha Santos llegó a Chile para sumarse como delantera de Colo Colo.

La atacante brasileña arriba al club albo proveniente de Ferroviaria, equipo bicampeón de la Copa Libertadores.