En Colo Colo recibieron una noticia positiva el último fin de semana, debido a que la entrenadora Tatiele Silveira que comanda al equipo femenino, está entre los 12 mejores técnicos del mundo.

La DT brasileña fue seleccionada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) que compiten por el galardón al mejor entrenador del mundo del fútbol femenino este 2025.

Quien lidera a las albas quedó en la lista luego de la extraordinaria campaña en esta temporada, donde alcanzó 36 victorias consecutivas, incluso llegando a semifinales de Copa Libertadores.

Mientras que en la Liga Femenina las tricampeonas del fútbol chileno siguen invictas y sin perder ningún partido, clasificando a semifinales luego de eliminar a Palestino.

Tatiele Silveira compite por ser la mejor entrenadores de fútbol femenino este 2025. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

Sailveira compite con la francesa Sonia Bombastor (Chelsea), el español Pere Romeu (Barcelona), la neerlandesa Renée Slegers (Arsenal), el estadounidense Vlatko Andonovski (Kansas City), el español Jonatan Giraldez (OL Lyonnes), el mexicano Óscar Torres (Pachuca), el brasileño Jonás Urias (Cruzeiro), el colombiano Juan Alberto Ortiz, el sudafricano Jerry Tshabalala (Casablanca), la china Lil Nin (Wuhan Jianghan) y el español Pedro Martínez (Tigres).

En esta oportunidad, durante diciembre votarán periodistas deportivos y expertos del fútbol de 120 países y los ganadores se darán a conocer el 15 de enero del 2026.

En síntesis