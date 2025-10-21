Tatiele Silveira ha inscrito su nombre con letras doradas en la historia de Colo Colo. Desde su llegada, la estratega brasileña ha impuesto un dominio absoluto en el fútbol femenino, liderando al equipo a un histórico bicampeonato de la Primera División en 2023 y 2024.

Como si fuera poco, este 2025 consolidó su proyecto llevando al “Cacique” a las semifinales de la Copa Libertadores, cimentando su estatus como una de las figuras tácticas más relevantes del fútbol chileno.

Este éxito rotundo ha generado una pregunta inevitable que resuena entre los hinchas: ¿Podría Tatiele Silveira tomar las riendas del primer equipo masculino?

Tatiele Silveira sigue grabando su nombre en la historia alba | FOTO: Raul Zamora/Photosport

La propia entrenadora, nacida en Porto Alegre, avivó la ilusión alba. Al ser consultada recientemente, respondió con confianza: “¿Por qué no?”. Recordó, además, que ya posee experiencia en el área, habiendo dirigido a una Sub 17 masculina en Estados Unidos, lo que desató la especulación sobre un posible salto al fútbol profesional de hombres.

Claudio Borghi y la opción de Tatiele Silveira en Colo Colo Masculino

El debate está servido. Ante este escenario, una voz autorizada del mundo colocolino, Claudio Borghi, multicampeón como técnico con el conjunto popular, entregó su análisis en el programa “A Veces Hablamos de Fútbol” de Picado TV.

El “Bichi” partió por establecer un piso de igualdad profesional. “El curso de entrenador no discrimina entre hombres o mujeres, vos estudiás la carrera”, afirmó de entrada, validando la capacitación formal sin distinción de género.

Sin embargo, Borghi matizó la situación y entregó un certero consejo a la exentrenadora de Ferroviaria de Brasil (elenco con el que también supo alcanzar una final de Copa Libertadores). El ídolo albo diferenció entre la capacidad técnica y el manejo del entorno: “No la conozco a Tati para saber si está capacitada para pasar del Femenino al Masculino por las presiones que significan”.

Pese a ello, reconoció sus méritos indiscutibles. “Si es por resultado, merece una oportunidad en cualquier lado: selección, juvenil…”. No obstante, fue categórico sobre el desafío específico que representa el Estadio Monumental: “Pero Colo Colo mayor no es fácil”.

Su recomendación final fue un llamado a la prudencia para una transición exitosa: “Si fuera Tati, arrancaría por algo más sencillo”, concluyó.