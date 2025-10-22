Colo Colo femenino ya dio vuelta la página tras quedar entre las cuatro mejores de la Copa Libertadores y pone el foco en el Campeonato Nacional, donde buscarán el tetracampeonato del fútbol chileno.

Las Albas lograron quedar en cuarto lugar del certamen continental tras caer por la cuenta mínima ante Ferroviaria de Brasil. Dicha derrota significó la primera caída del equipo de Tatiele Silveira en más de un año, logrando hilar 36 triunfos y 37 partidos invictas en total.

Ya con el foco en la liga local, ahora el ‘Cacique’ piensa en lo que serán los play offs del certamen femenino, donde se enfrentará a Palestino en los cuartos de final.

¿Cuándo juega Colo Colo femenino?

Colo Colo femenino ya tenía rival 100% definido, pero aún restaba conocer la programación de su encuentro ante las ‘Árabes’.

Colo Colo femenino se apronta para ir en busca del tetracampeonato nacional (Foto: @ColoColoFem)

Finalmente, la ANFP hizo oficial la programación de las llaves de playoffs, y las Albas se enfrentarán a su par de Palestino el día sábado 1 de noviembre a las13:30 horas en La Cisterna. En tanto, el partido de vuelta se jugará el sábado 8 del mismo mes a las 18:30 en el Estadio Monumental.

Así quedaron los encuentros restantes del Campeonato Nacional Femenino