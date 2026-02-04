Este miércoles fueron presentados los dos últimos refuerzos de Colo Colo para esta temporada 2026, tratándose del extremo Lautaro Pastrán y el volante Álvaro Madrid, quienes esta jornada tuvieron su primer entrenamiento en el Estadio Monumental.

En la conferencia de prensa, ambos jugadores con pasado en Everton de Viña del Mar se pusieron la camiseta del Cacique, pero también se pudo apreciar los dorsales que ocupará cada uno.

En el caso de Pastrán, usará una camiseta caliente, a la que decidió renunciar Claudio Aquino para esta nueva campaña. Se trata de la número ’10’, tal como se pudo ver en el estampado de su ropa de entrenamiento.

Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Cabe recordar que este número de camiseta lo ocupó Aquino en su primera campaña en Macul, aunque no era el que quería elegir, pero en ese entonces el ’22’ estaba ocupado por Mauricio Isla.

Tras la salida del Huaso, que terminó contrato en diciembre del 2025, el atacante no dudó y se cambió de dorsal, dejando a disposición el número ’10’.

Mientras que Álvaro Madrid heredó el dorsal ‘8’ que dejó el ex capitán Esteban Pavez, quien partió a Alianza Lima.

Las primeras declaraciones de Lautaro Pastrán

En la presentación, el puntero de 23 años dio sus primeras declaraciones en modo colocolino, donde se ganó a los hinchas albos de entrada.

“En mi caso cuando me llegó la propuesta de Colo Colo, no pensé en la Selección (Chilena), yo pensé en jugar acá nada más. Sé que es un club grande de Chile, ya me tocó jugar en el más grande de Ecuador y ahora me toca en el más grande de Chile”, lanzó el futbolista que viene a préstamo desde Belgrano de Córdoba.

En síntesis