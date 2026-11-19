En Colo Colo toman una importante decisión con Diego Ulloa tras su lesión en la Selección Chilena.

En Colo Colo bastante preocupación se generó con lo que fue la lesión que sufrió el defensor Diego Ulloa en su paso por la Selección Chilena en los amistosos de Fecha FIFA ante Colombia.

Dentro de lo que fue el primer partido ante los ‘Cafetaleros’ en Cali, el jugador del ‘Cacique’ salió con evidentes problemas físicos, los que lo hicieron salir del campo de juego en el entretiempo.

El jugador del ‘Popular’ sufrió una fractura costal derecha la que fue confirmada por parte de la Selección Chilena en estudios de imagenología y la que lo dejó liberado de la convocatoria para no disputar el segundo duelo.

Ahora, el jugador ya está de vuelta en Colo Colo y busca su pronta recuperación para volver a estar disponible en el equipo de Fernando Ortiz, en donde los ‘Albos’ ya tomaron una decisión sobre su situación.

Ulloa se mantendrá en recuperación | Foto: Photosport

La decisión que toma Colo Colo con Ulloa

Según informó el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, Fernando Ortiz tomó la decisión de no arriesgar a Diego Ulloa en los próximos partidos del ‘Cacique’ en el torneo nacional y evitará exponerlo para lograr su recuperación.

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El DT del ‘Popular’ quiere recuperar al jugador para lo que será la recta final de la Copa Chile, en donde Colo Colo se enfrentará a O’Higgins de Rancagua en la semifinales del torneo.

Los duelos entre Colo Colo y O’Higgins de Rancagua se disputarían entre la primera y semana de diciembre, fecha en la que Fernando Ortiz espera poder contar con Diego Ulloa.

De esta manera, Diego Ulloa se mantendrá estas semanas fuera de las canchas, en la que espera tener una buena recuperación y volver a ser opción para su equipo en la Copa Chile.