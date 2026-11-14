La Selección Chilena dio a conocer un parte médico este sábado, confirmando la lesión y liberación de una figura de Colo Colo.

Este sábado la Selección Chilena dio a conocer una lamentable noticia tras el amistoso contra Colombia, donde ayer La Roja se inclinó por 1-0 en su visita a los Cafetaleros en Cali.

El cuerpo médico del Equipo de Todos notificó la liberación de uno de los 26 convocados para esta fecha FIFA, quien jugó anoche de titular y tuvo que ser sustituido en el entretiempo.

Se trata del lateral izquierdo Diego Ulloa de Colo Colo, quien sufrió una fractura en las costillas, lo que fue confirmado esta jornada con exámenes.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Diego Ulloa (Colo-Colo) ha sido liberado de la convocatoria”, comunicaron desde La Roja.

“El jugador presenta una fractura costal derecha confirmada por estudio con imágenes cuyo período de recuperación supera los plazos de la presente convocatoria”, informaron.

Diego Ulloa fue liberado de la Selección Chilena. (Foto: Oswaldo Paez, Vizzorimages/Photosport)

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¡Preocupación en Colo Colo!

De esta forma, el jugador del Cacique queda descartado para el próximo partido contra Colombia en Santiago, el martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

También será duda para los últimos compromisos del cuadro popular en lo que queda de temporada, donde al menos ya aseguraron el título en la Liga de Primera 2026, aunque ahora les queda ir por la Copa Chile.