El técnico argentino tendrá un aumento salarial considerable en Colo Colo y el vínculo incluye una gran condición para el futuro.

En Colo Colo están muy cerca de sellar la continuidad del entrenador Fernando Ortiz para la temporada 2027, luego de haber cumplido el gran objetivo de este año, que es el título de la Liga de Primera 2026 y clasificar a Copa Libertadores.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, había anunciado que tras la obtención de la estrella 35 la prioridad la iba a tener el técnico argentino para renovar el vínculo, lo que estaría a solo detalles.

Es más, el propio timonel albo lo declaró así ayer (martes) en la previa del partido de Chile ante Colombia en el Estadio Monumental: “Prontamente muchachos, no nos olvidemos que recién llevamos una semana. Así que prontamente espero darles buenas noticias a los colocolinos”.

Mientras que el Tano Ortiz también se refirió a aquello en entrevista con DSports: “Estamos hablando con Aníbal, hemos dicho los dos que estamos por buen camino. En el transcurso de estos días seguramente nos pondremos de acuerdo en esos pequeños detalles que faltan”.

Los detalles del nuevo contrato de Ortiz en Colo Colo

En medio de aquello, el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN dio a conocer esta jornada algunos detalles que tendrá este nuevo contrato del Tano Ortiz con Colo Colo, que incluirá un aumento considerable en el salario del cuerpo técnico.

Este será por un año con la opción de extender hasta 2028 si es que se cumplen los objetivos, en la conocida fórmula 1+1 que han ocupado en el Cacique con algunas de sus figuras, como Arturo Vidal.

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Fernando Ortiz le da un nuevo motivo de alegría al pueblo colocolino. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis