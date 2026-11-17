La Selección Chilena y la Selección de Colombia protagonizaron una pobre igualdad sin goles en el Monumental.

La Selección Chilena disputó en esta jornada su segundo y último compromiso dentro de esta Fecha FIFA, en donde el conjunto nacional se enfrentó ante la Selección de Colombia en el Estadio Monumental.

En lo que fue un disputado duelo, la Selección Chilena y la Selección de Colombia igualaron sin tantos, en un partido que contó con escasas situaciones de gol.

En la primera mitad, se vivió un disputado compromiso, en la que Chile se generó posibilidades al principio del partido, pero no pudo romper el cero del arco colombiano.

La jugada que marcó la primera mitad fue el penal en favor de Colombia, el que ejecutó el goleador del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, quien no pudo vencer al portero chileno, Lawrence Vigoroux, quien se lució con una soberbia atajada.

La Roja no supo de victorias en esta Fecha FIFA | Foto: Photosport

Para el inicio de la segunda mitad, la escuadra ‘Cafetalera’ se mostró con más actitud en el campo de juego y se volcó sobre la portería de Vigoroux, a quien no podía vencer.

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En la recta final del partido, ambos equipos tuvieron distintas opciones para poder romper el cero, pero su poca efectividad de cara a portería en ambos equipos, hicieron que este duelo no tuviera goles.

Ahora, la Selección Chilena pensará en lo que será el próximo año, en donde el equipo de todos tendrá que poner el foco en lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas, mientras sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador para el 2027.