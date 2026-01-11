En Colo Colo ya piensan en su primer partido de la temporada 2026 y será un amistoso en el marco de la Serie Río de La Plata, torneo de verano que por tercer año consecutivo tiene al Cacique en su cartelera.

El martes el cuadro popular viaja a Montevideo, donde tendrá tres partidos de exhibición, el primero de ellos ante Olimpia de Paraguay, para luego enfrentar a Alianza Lima de Perú y cerrar ante Peñarol de Uruguay.

El duelo ante los paraguayos será el miércoles 15 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini, donde hace de local Defensor Sporting.

Este encuentro será televisado para todo el continente, donde en Chile se podrá ver por un canal deportivo y también por una plataforma de pago.

¿Quién transmite el partido de Colo Colo vs. Olimpia?

El partido amistoso de Colo Colo con Olimpia será transmitido por ESPN5. Así se pudo confirmar a través del anuncio que ha liberado aquella cadena, por lo que los hinchas albos no tendrán que pagar adicional.

Cabe recordar que ESPN5 ocupa la señal del antiguo Fox Sports Básico, incluida en la mayoría de los cableoperadores en sus planes estándar.

Además, toda la Serie Río de La Plata se puede ver a través de la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.

El fixture de Colo Colo en la Serie Río de La Plata