Maxi Falcón rompió el silencio entre lágrimas. El ahora exjugador de Colo Colo quien partirá al Inter de Miami, contó toda la verdad tras su polémica partida al cuadro donde milita Lionel Messi.

Dentro de las declaraciones del “Peluca”, agradeció la gestión que realizó Aníbal Mosa para gestar su salida: “Llegamos ahora a un muy buen dinero para el club, por parte de Aníbal, fue el que se preocupó por todo, quien llevó a cabo la operación junto a varios”.

Fue allí cuando el charrúa, entre lágrimas, dijo: “Lo que me da mucha pena es el tema de la gente, me hubiese gustado irme de otra manera. Yo no quería que pase eso porque me considero un hincha más del club, quiero que me entiendan por ese lado”.

Sobre sus motivaciones para partir, dijo: “Es un sueño para mí, la decisión fue incorrecta pero no me queda más nada que pedirle disculpas a la gente”.

Maxi Falcón desmiente supuesta pataleta por más dinero

El “Peluca” también aclaró que nada de esto se trató de un tema monetario: “Nunca fue una jugarreta de pedir aumento. Cualquier jugador le seduciría algo así (ir a jugar con Messi). Cuando yo dije que en Colo Colo encontré mi lugar era verdad”.

Finalmente, le pidió a la fanaticada alba que entiendan su postura: “La idea es que la gente entienda que esto es un sueño para mí, no es un adiós definitivo. Quizá el día de mañana no vuelvo, pero acá se ganaron un hincha. Al club y a cada hincha que tienen el sueño de la segunda, espero que se les dé”.