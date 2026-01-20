Este jueves habrá reunión de directorio en Blanco y Negro, donde el principal tema a tratar será la posible partida de Lucas Cepeda al Elche de España, lo que a esta altura pareciera ser una absoluta realidad.

Si bien el éxodo del porteño representaría un problema para Fernando Ortiz y sus pretensiones en el Cacique, la buena noticia es que ya hay un nombre dando vueltas en el Estadio Monumental y que es un viejo conocido del fútbol chileno.

Pastrán jugó el 2025 en Liga de Quito. | Foto: Photosport

La información fue entregada por Christopher Brandt, periodista nacional y reportero que cubre el día a día del Cacique en ESPN Chile: “De momento no hay nada concreto, pero se han ofrecido nombres. Por ejemplo, Lautaro Pastrán que jugó en Everton y pertenece a Belgrano de Córdoba”, dijo.

En esa línea, Brandt es enfático en señalar que no hay nada sobre la mesa por el jugador y que dependerá de Blanco y Negro si hace una movida por el ahora jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito: “Habrá que ver si avanza o no”.

Pastrán tiene 23 años, es chileno-argentino y en su carrera ha defendido a Everton de Viña del Mar, Belgrano y Liga Deportiva Universitaria de Quito. En el cuadro ecuatoriano, disputó 46 partidos en la temporada 2025, anotando 2 goles, 3 asistencias y siendo semifinalista de Copa Libertadores de América.

En síntesis

Blanco y Negro sesionará este jueves para tratar la partida de Lucas Cepeda al Elche.

Lautaro Pastrán fue ofrecido como posible refuerzo tras su paso por Liga de Quito.