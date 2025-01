Colo Colo arranca de manera oficial hoy día la pretemporada, donde el equipo dirigido por Jorge Almirón viajará hasta La Serena para ponerse a punto y, de esa manera, llegar lo mejor preparado posible para el inicio de la actividad oficial en Chile.

Si bien los albos solo tienen a Claudio Aquino como refuerzo -y que no llegará hoy-, esperan que en los próximos días pueda haber novedades y se ilusionan de lleno con la posible llegada de Keylor Navas, ex Real Madrid y Paris Saint-Germain.

De Luca se la juega por Navas. | Foto: Photosport

“Es un excelente arquero con una experiencia increíble. Con la edad que tiene, sigue muy bien para jugar. Lo veo con mucho optimismo para lo que pueda entregar el plantel”, dijo sobre Navas Gustavo de Luca, crack noventero del Cacique.

En conversación con Bolavip Chile, el ex jugador aborda el drama que vive Brayan Cortés: “Le salió mal, creía que iba a tener muchas opciones y lamentablemente para él no las tuvo. No sé, es difícil la situación porque estaba convencido de que iba a tener buenas posibilidades y al no tenerlas, quiere volver”.

¿A quién elige entre Cortés y Navas? De Luca no anda con rodeos y apunta: “Si viene Keylor Navas es para que ataje él, es uno o el otro. Con lo que ha pasado, me la juego por Keylor Navas. Cortés dijo que era un ciclo cumplido y está bien”, remató.

El primer amistoso de Colo Colo

Colo Colo enfrentará a Santiago Wanderers el 9 de enero en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, compromiso que marcará el primer partido oficial de Colo Colo en el año de su centenario.