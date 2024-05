Colo Colo se juega una nueva final dentro de lo que es la Copa Libertadores, en la que para esta jornada los dirigidos por Jorge Almirón están obligados a sumar en lo que será su enfrentamiento ante Fluminense en el Estadio Monumental, pensando en lo que es el gran objetivo de avanzar a la próxima ronda del torneo.

Sobre lo que puede ser este duelo, el periodista Cristián Arcos alzó la voz en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN y se refirió a lo que ha sido la crítica que han recibido algunos jugadores dentro del plantel, en la que pidió bajar un cambio en aquello.

“La crítica no puede ser definitiva, estamos hablando de fútbol y en todo en realidad, no es que ‘siempre jugaste mal o siempre jugaste bien’, me parece que no está bien”, partió señalando Arcos.

Ya colocando en contexto lo que puede ser el partido ante el reciente campeón de la Copa Libertadores, el ‘Tenor Escritor’ deja la negatividad fuera tras las ausencias de Arturo Vidal y Leonardo Gil y siente que con dichas bajas, Colo Colo podría encontrar una nueva forma de juego que le podría dar réditos.

“Me parece que es un partido diferente el que planteará Fluminense, uno supone, distinto al que le vino a jugar Cerro o el que le vino a jugar Alianza Lima, hay once que son titulares y jugadores que son con más recorrido y más confiable, a veces las ausencias te arman los equipos”, puntualizó.

Finalmente, Arcos siente que para esta jornada Colo Colo tiene que jugar un partido que debe rozar la perfección y en la que sumar puntos es casi una obligación para mantenerse firmes en su sueño de poder avanzar a la próxima ronda, en un grupo A que está bastante apretado.

“Parto de la base de que Colo Colo debe hacer un partido muy prolijo, yo creo que Colo Colo tiene que puntuar, si son tres, es extraordinario y si es uno, bien. No sería tan fatalista en la previa, a veces las ausencias te arman los equipos, en una de esas ahora hay un diseño distinto”, concluyó.