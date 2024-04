Colo Colo no pudo sumar en el Campeonato Nacional 2024. Jorge Almirón se decidió por armar un once mayoritariamente conformado por jugadores que no venían siendo titulares. El resultado no fue el mejor, pues el elenco Albo perdió 3-0 ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Cristián Arcos entregó su análisis sobre el compromiso. “Colo Colo fue ampliamente superado, Ñublense fue mucho mejor en el primer tiempo e incluso la apertura de la cuenta pudo haber sido antes. Después en el segundo tiempo saca una distancia relevante de juego y de goles”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

“El mejor momento de Colo Colo fue el inicio del segundo tiempo, que parecía algo más envalentonado. Sin embargo, no pudo empatar. Después el 2-0 lo termina derrumbando a un Colo Colo que tiene, me da la sensación, menos plantel del que uno pensaba”, añadió el periodista.

El Tenor Escritor también se refirió a Damián Pizarro, a quien ve con una falencia en el tema de la definición. “Es un jugador con notables condiciones, un jugador con todas las condiciones del mundo, pero tiene que mejorar muchísimo en la definición, porque ya no es un tema casual que haga tan pocos goles. Es un futbolista que mete muy pocos goles y es centrodelantero”.

Damián Pizarro ha tenido la oportunidad de ser titular en las rotaciones que realiza Jorge Almirón en Colo Colo (Foto: Photosport)

Arcos destaca todas las virtudes del joven futbolista de 18 años y asegura que pude perfeccionare en su falencia: “Participa en el juego, sin duda y es muy importante en eso ¿Arrastra marcas? sí ¿Ha hecho goles? también, pero tiene que mejorar mucho la definición no es un jugador, eso para un 9 es muy complejo y puede mejorar la definición sin dudas”.

“Alguien puede decir que a lo mejor juega así. La historia está llena de futbolistas que tuvieron que mejorar mucho en el aspecto de la definición, que en sus comienzos les costaba y después terminaron siendo goleadores. Hay muchos. Pizarro debería tratar de trabajar más la definición porque el resto de las condiciones las tiene”, finalizó el profesional de las comunicaciones.