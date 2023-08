Gustavo Quinteros está en el limbo en Colo Colo. El estratega del Cacique, a tres meses de finalizar el 2023, aún no sabe qué será de su futuro si es que seguirá ligado o no al actual campeón del fútbol chileno. El argentino dejó en claro que su deseo es seguir en el club, aunque Blanco y Negro no ha empezado a negociar nada con él.

El periodista Cristián Arcos plantea varias cosas respecto a la continuidad de Gustavo Quinteros y la primera de ellas tiene que ver con el proyecto club que ejercerán en Macul para el 2024. Ahí, para el comentarista, está el punto de partida

“Lo que pasa que yo creo que Colo Colo va a salir campeón o va a estar ahí en la pelea. A la Copa Libertadores van a clasificar. Entonces, a partir de ahí me parece que el Colo Colo debe tomar una determinación si es dar un salto internacional un poco o mayor o si quiere seguir marcando el paso. Esa decisión es antes de renovar al entrenador“, expresó Arcos a Bolavip.

En esa línea, Arcos es claro también con el tira y afloja de Quinteros. El “Tenor Escritor” de Radio ADN es directo sobre la decisión de Blanco y Negro. “El tema si es ver si es que Colo Colo quiere también que el se quede. Ahí, en la curva final del campeonato se verá y veo difícil que lo amarren antes de terminar el campeonato, lo veo difícil”, añadió.

Cristián Arcos asegura que Colo Colo primero establecerá su plan de trabajo para 2024 antes de darle el sí a Gustavo Quinteros (Captura Círculo Central)

Además, el periodista de Círculo Central de TV+ es claro y también fundamenta que todo tiene que ver realmente si es que van a apostar por participar en vez de competir igual a igual en la escena internacional, donde el club está al debe.

“Colo Colo tiene que decidir lo que quiere antes del entrenador, porque a partir de ahí me parece tu ves el perfil del entrenador. Si dijeran que van a invertir menos plata y van a buscar juveniles, Quinteros no sería el hombre. Ahora, si quieren dar brinco internacional y quieren poner lucas (dinero) Quinteros si sería la persona“, dijo.

El Tenor Arcos no se guarda nada y en el remate es claro: “Quinteros en el torneo local le basta y le sobra con más o menos plantel. Él mete presión con esto y está bien, porque sabe que tiene la espalda para negociar y decir que me quiero quedar y eso genera ruido interno“.