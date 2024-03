Siguen las repercusiones tras la derrota de Colo Colo por 1-0 ante la Universidad de Chile en el Superclásico. Cristián Caamaño se refirió a la conformación del plantel del Cacique para la temporada 2024 y hace un diagnóstico en cuanto a la calidad y cantidad.

En el debate en Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Alvarado se refirió a la plantilla de los Albos: “Es un plantel cortísimo”. Ahí intervino Caamaño: “Es cortísimo en calidad, no en cantidad”, expresó en la 92.1.

“En calidad estamos de acuerdo, en calidad la nata no la quieren sacar. A (Leandro) Benegas lo tienen ahí estacionado, a (Matías) Moya ni lo citaron. Entonces hay muchos jugadores profesionales o en posiciones donde Colo Colo tiene demasiado”, añadió el comunicador que se desempeña en televisión y radio.

Alvarado replicó: “Pero jugadores del montón”. Caamaño continuó opinando: “Entonces sácalos, asume la perdida, mándalos a préstamo”. El reportero de los Albos le volvió a contestar al comentarista: “Pero refuerza el equipo”.

Más adelante, Cristián Caamaño se preguntó por uno de los refuerzos. “¿Para qué traes a Cepeda? ¿Para qué gastas 300 mil dólares en Cépeda?”.

El periodista agregó que no tiene nada contra el futbolista de 22 años: “¿Para qué lo trae a Cepeda? ¿Cuál es el valor que le da Almirón a Cepeda? Suplente contra O’Higgins cuando jugaron los suplentes y ayer no fue ni a la banca. No tengo nada contra el chico, ojalá explote o sea figura”.

Lucas Cepeda por ahora no ha conseguido mayores chances de jugar en Colo Colo. (Foto: Photosport)

Cristián Caamaño asegura que nadie “paga el pato” en Colo Colo

El profesional de las comunicaciones asegura que hay determinaciones que no se comprenden: “No se entienden las decisiones. Vienen trabajando desde septiembre con el plantel, con los plan B, los plan C, el plan ZZ y Daniel Morón se va en puras excusas generalmente a la hora de establecer responsabilidades y nadie paga el pato”.

“No digo que echen a alguien, pero alguien que asuma una responsabilidad en Colo Colo”, cerró el periodista.