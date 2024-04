Colo Colo se quedó con las ganas de celebrar ante los 30 mil espectadores que llegaron hasta el Estadio Monumental, pero no pudo. El Conjunto dirigido por Jorge Almirón cayó por 0-2 ante Cobreloa y quedó muy relegado en la tabla del Campeonato Nacional 2024.

En concreto, el Cacique marcha muy abajo con diez puntos y a largas diez unidades de Universidad de Chile, quien actualmente es el exclusivo líder que tiene la división de honor del balompié criollo.

La nueva derrota de los albos fue analizada por Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura: “8 partidos, 4 derrotas debe ser el peor comienzo desde el torneo que le costó la salida a Guede en 2018 y le hicieron un golpe de estado”, recordó.

Jorge Almirón sumó nueva derrota en Colo Colo. | Foto: Photosport

Caamaño pone en tela de juicio a Jorge Almirón en los albos diciendo que “Hoy día la discusión no pasa si te gusta o no cómo juega Almirón, es si Almirón está dando la tecla o no con Colo Colo. ¿Van a seguir sosteniendo que está en la Copa Libertadores? 2 partidos y 3 puntos, los mismos rendimientos que Gustavo Quinteros”, aportó.

“Este juego de Colo Colo y sobre todo en el primer tiempo es de un nivel muy pobre. Y hay que decirlo, ayer recibió una ayuda tremenda con la expulsión de Insaurralde”, complementó en el cierre el periodista.

Lo cierto es que el Cacique no tendrá descanso y este sábado deberá moverse hasta el Estadio Santa Laura para animar una nueva versión del clásico entre albos y cruzados frente a Universidad Católica.

Colo Colo en la tabla

Los albos quedaron en la décima ubicación con diez puntos y, de momento, no estarían yendo ni siquiera a la Copa Sudamericana. Eso sí, aún queda mucho campeonato por jugar y el Cacique en algún momento va querer levantar.