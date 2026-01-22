Colo Colo le puso punto final a su expedición dentro de la Serie Río de La Plata que se disputa en Uruguay, en el que los ‘Albos’ vencieron en su último partido a Peñarol en una extraña definición a penales, que tuvo más fallos que aciertos.

Dentro de los tantos fallos que se dieron dentro de esta tanda, uno de los más comentados ha sido el del atacante de Colo Colo, Cristián Zavala, la que se ha hecho viral mundialmente.

El jugador del ‘Cacique’ dentro de la definción a penales se la jugó con un osado picotón contra el portero Washington Aguerre, el que le salió de la peor manera posible y terminó en las manos del golero rival.

Tras su defectuosa definición, la que generó muchas críticas por parte de los hinchas de Colo Colo, el jugador salió con molestías en su pierna y esto, generó la reacción mundial a su fallo.

A pesar del fallo de Zavala, Colo Colo se quedó con la tanda | Foto: Photosport

¿La razón? sienten que Zavala tras malograr su penal, la que ya se ha hecho viral mundialmente, se hizo el lesionado para pasar desapercibido tras fallar su disparo, lo que consideraron como la peor ‘excusa’ tras esta situación.

Tras este fallo de Cristián Zavala, en las redes no han perdonado para nada lo que fue este finiquito, en la que lo consideran como uno de los penales peores pateados en la historia.

REVISA LAS REACCIONES EN REDES