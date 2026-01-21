Colo Colo enfrenta su último partido amistoso en la Serie Río de La Plata ante Peñarol, en un duelo que marcará el adiós de Lucas Cepeda del conjunto albo, pese a que el futbolista fue apartado de la citación para enfrentar al ‘Carbonero’.

El duelo a disputarse en el Estadio Centenario de Montevideo marcará una nueva prueba de fuego para Fernando Ortiz quién aún no conoce de triunfos en tierras uruguayas luego del empate con Olimpia (triunfo por penales), la derrota ante Alianza Lima y las caídas a puertas cerradas frente a la U. de Concepción y Montevideo City Torque.

Para enfrentar a Peñarol, el ‘Tano’ Ortiz dejó atrás la formación de 3 defensores para volver a la tradicional línea de 4 zagueros. De esta forma el Cacique alineará con Fernando De Paul en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Cristian Riquelme en la defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón en el mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Leandro Hernández en el ataque.

