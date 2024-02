Lamentable y triste, esas son las palabras que se pueden utilizar para todo lo que se vivió anoche entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa, en el Estadio Nacional.

Y es que desde una de las tribunas del coloso de Ñuñoa hubo disturbios: hinchas albos rompieron rejas, lanzaron bengalas e incendiaron parte del recinto deportivo, lo que hizo que el juez central tomara la decisión de suspender el cotejo.

Esta determinación no cayó para nada bien en algunos futbolistas, tal es el caso de Arturo Vidal, quien se mostró furioso con las autoridades.

Encapuchados hicieron desmanes en el Estadio Nacional | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

DANIEL MORÓN CUESTIONA LA SUSPENSIÓN DEL DUELO ENTRE COLO COLO Y HUACHIPATO

Si bien Daniel Morón, gerente deportivo del conjunto Popular, lamentó lo que aconteció en el recinto de Ñuñoa, también tuvo un polémico punto de vista sobre este tema.

“Es deplorable la situación que hemos vivido”, comenzó diciendo el ex guardameta de la Roja.

“Esto no es lo que representa nuestro club. Estamos abiertos a que este partido pueda continuar. Los hechos de violencia no los justificamos de ninguna manera, pero no podemos pensar que por un hecho de violencia hay que de dejar de jugar al fútbol. El día de mañana, cualquier equipo que va ganando pueda cometer un desmán para los puntos”, remarcó Morón.

“La postura de Huachipato era similar. Ellos entienden que sería una pésima señal que se dé por suspendido el partido. Todos los jugadores estaban muy molestos, estaban con el afán de que continuara esto, faltando 12 minutos… Creo que si esto se hubiese terminado en el entretiempo, se hubiera justificado más”, cerró.

¿QUÉ PASARÁ AHORA entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa?

La decisión si se retoman los minutos pendientes de la Supercopa será tomada en la reunión de directorio de la ANFP, que tiene un máximo de 48 horas para definir si Colo Colo es campeón sin terminar el duelo ante Huachipato