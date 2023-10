Daniel Morón no esconde interés de Colo Colo por Arturo Vidal, pero avisa: "Se tienen que cumplir un montón de cosas"

En Colo Colo empieza a dar vueltas el tema de una eventual incorporación de Arturo Vidal para la próxima temporada. Daniel Morón abordó nuevamente el tema, dejando abierta la puerta a llegar a un punto de acuerdo con el bicampeón de América.

“Las puertas están siempre abiertas para todos los exjugadores de Colo Colo y un nombre como Arturo sin duda que tendremos que en algún momento, si él termina su recuperación, está en libertad y los deseos de él se ponen más o menos de acuerdo a los deseos del club ¿Quién no quiere tener a un jugador de esas características?”, expresa el director deportivo de los Albos en conversación con Deportes en Agricultura.

El Loro asegura deja claro que le gustaría incorporar al King “Yo los otros día decía no solamente nos encantaría Arturo Vidal, nos encantaría a varios jugadores de la Generación Dorada poderlos tener en nuestro club. Muchas veces no sólo pasa por la intención nuestra, la intención del club y los esfuerzos que pueda hacer el club, pasa a veces por los deseos del jugador y las condiciones que puedan tener esos jugadores para poder llegar”.

Morón reveló que ha conversado en más de una ocasión con el ex Bayer Leverkusen, Juventus, Bayer Múnich, Barcelona e Inter de Milán y que existe interés. “Lo ha dicho nuestro técnico, lo ha dicho el presidente y, en este momento, te lo estoy diciendo yo. He hablado con Arturo, no solamante ahora en esta pasada que ha estado acá, sino que hablé hace seis meses atrás. Las intenciones siempre son manifiestas tanto como lo ha dicho Arturo, como lo dijo nuestro técnico, como lo dijo el presidente y ahora como te lo digo yo, pero a veces hay que ver que las condiciones de todas las partes”.

Para el director deportivo de los Albos se deberán alinear algunas cosas para un eventual fichaje del mediocampista de 36 años, entre ellas que las condiciones del futbolista estén en línea con el presupuesto del Cacique

Daniel Morón se refiere a posible fichaje de Arturo Vidal en Colo Colo (Foto: Photosport)

“Puedo decirle a Arturo ‘queremos que vengas, que estés con nosotros’ y a lo mejor las pretensiones de Arturo no dan de acuerdo a lo que el club hoy tiene para traer a un jugador. Entonces se tienen que cumplir un montón de cosas y, en la medida que ese montón de cosas se alineen, seguramente vamos a llegar a un punto de encuentro”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Arturo Vidal con el Athletico Paranaense?

Arturo Vidal tiene contrato con el Athletico Paranaense hasta diciembre de 2023. Luego deberá negociar su eventual continuidad o quedará libre para buscar un nuevo destino en su carrera profesional.