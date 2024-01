Colo Colo tendrá su primer partido amistoso de la temporada 2024. El Cacique se medirá ante Rosario Central este martes a las 22:15 en el estadio Centenario de Montevideo. Sin embargo, no sólo habrá acción en la cancha, pues se realizará la Comisión de Fútbol de Blanco y Negro.

Los directores de la concesionaria se reunirán para debatir temas futbolísticos, entre ellos incorporación de refuerzos para la temporada 2024. El centrodelantero y otros puestos serán tema.

Uno de los nombres que aparece en la órbita de Colo Colo es Arturo Vidal. Según informa Al Aire Libre en Cooperativa, Daniel Morón dejó la pretemporada del equipo en Montevideo y retornó a Santiago.

De acuerdo con lo que informó el medio radial, el director deportivo de los Albos presentará una propuesta a la Comisión de Fútbol respecto a un eventual fichaje del King.

El mediocampista de 36 años maneja una propuesta del América de Cali, equipo que está realizando todos los esfuerzos para su fichaje. Sin embargo, un eventual retorno al Cacique tomó fuerza en las últimas horas.

Boca Juniors también era otro de los clubes que aparecía en el radar del King. No obstante, aquella posibilidad si bien no está caída 100 por ciento, por ahora no avanza.

Colo Colo tiene chances de fichar a Arturo Vidal (Foto: Photosport)

¿Cuál fue el último equipo de Arturo Vidal?

Arturo Vidal se encuentra libre tras finalizar contrato con el Athletico Paranaense. El King fue parte del Furacao en el segundo semestre del 2023. No obstante, por una lesión en su rodilla derecha no juega desde septiembre.