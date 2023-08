Daniel Morón aclaró la situación de Damián Pizarro en Colo Colo. El gerente deportivo de la institución dejó claro que no ha llegado ninguna oferta formal y tampoco sondeo desde el Union Saint-Gilloise por el centrodelantero de 18 años.

“No, absolutamente nada. No tenemos ninguna propuesta ni verbal, menos escrita. Todos aquí estamos sabiendo lo mismo que leemos en algunos medios, lo que de repente dicen en algunos programas de deporte”, expresó el directivo en diálogo con TNT Sports.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 incluso bromeó con el tema. “Acá me río, porque digo que me parezco el marido engañado, voy a ser el último en enterarme. En verdad no hay nada”.

Morón se refirió a tener que aclarar las ofertas. “En cada directorio de repente hay alguna preguntas, consultas, por si hay alguna propuesta por alguien. Más son los periodistas que llegan acá a cubrir a Colo Colo, porque uno lee, ve que aparecen cifras estrastoféricas y pucha acá nada. El requerimiento es de la prensa más que nada”.

“No sé si los representantes se comunicarán con algunos periodistas, le darán algún indicio de estas cosas. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada. Tampoco es un tema en el directorio, en el momento que haya algo seguramente va a ser discutido en el directorio”, complementó.

Además se refirió al presente de Darío Lezcano, quien era pretendido por el Emelec de Ecuador. “Llegó una propuesta, no fue aceptada y hoy es un jugador más de nuestro plantel”.

El directivor deportivo también descartó que una propuesta por Jordhy Thompson. “No ha llegado. Algo oficial no ha llegado absolutamente nada, ni por Jordhy, ni por Damián, ni por nadie más”.