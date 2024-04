Colo Colo en este 19 de abril cumple un nuevo año más de su popular existencia, en la que durante esta jornada el pueblo albo celebra lo que es su aniversario N°99, el cuál ya lo deja aportas de su esperado centenario.

En esta jornada, el periodista Danilo Díaz ocupó su espacio dentro del programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN para dejar sus palabras por este nuevo cumpleaños del ‘Cacique’, en la que ensalzó la grandeza del equipo más ganador de nuestro país.

“Sin Colo Colo no existe Chile, Colo Colo es Chile, sin Colo Colo no se entiende Chile y el que diga lo contrario no entiende la idiosincrasia del pueblo chileno y lo que ha implicado Colo Colo ya desde sus 99 años, en donde ya cumplirá su centenario, por lo que le ha dado al fútbol chileno”, partió señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el comunicador también no tuvo dudas para indicar que Colo Col es el equipo más popular de nuestro país, estirando dicho pensamiento a algo más global.

Colo Colo celebra 99 años de historia | Foto: Photosport

“Yo creo que porcentualmente en ninguna parte del mundo existe un equipo tan popular como Colo Colo, no veo otro lugar del mundo que exista la cantidad de porcentaje de la población que sea de Colo Colo”, explicó.

Finalmente, Díaz declara que los rangos de popularidad por Colo Colo en este país son muy marcados para los ‘Albos’ a comparación de lo que sucede en los distintos país de mundo.

“Sobre el 50% de la población en Chile deben ser de Colo Colo, fácil, tu vas a Brasil y está Flamengo, pero están los equipos de Sao Paulo y los equipos locales, tú vas a Argentina y está River y Boca, pero también está Independiente, Racing y Rosario y los equipos del interior y en todo el mundo es más o menos repartido o parejo, pero acá es impresionante”, cerró.