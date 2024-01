Colo Colo vive momentos de felicidad tras lo que fue la gran presentación en sociedad al volante nacional, Arturo Vidal, quien selló su anhelado retorno al club de sus amores para este 2024, el cuál sin duda es el gran fichaje de este mercado.

Sobre lo que fue este arribo, el ex futbolista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió al accionar en particular que tomó el director de ByN, Aníbal Mosa dentro de las negociaciones en el retorno de Vidal al ‘Albo’.

“En un momento dice mucho, demasiado, más allá de lo que sabemos de Aníbal Mosa o de su forma, que es muy histriónico, hoy como llega Vidal y todo está bien, como que nos reímos y desdramatizamos todo lo que ocurrió”, comenzó señalando Poli.

Dentro de lo que fueron estos últimos días claves de la vuelta de Vidal, el ex zaguero nacional no tuvo pelos en la lengua para indicar que no le pareció para nada el comportamiento de Mosa al hiperventilar información con la vuelta del ‘Bicampeón de América’.

Vidal en su vuelta a casa | Foto: Photosport

“El protagonismo de él (Mosa) en las últimas horas o últimos días no me ha parecido correcto, no me parece prudente para como se debe comportar un club en líneas generales para que tenga las cosas bastante claras desde los roles”, declaró.

Finalmente, Poli comprende la alta efusividad que tiene habitualmente Mosa ante este tipo de hechos, pero lo llama a tomar más cautela a futuro ante escenarios similares, los cuáles deben estar a la altura de un club gran prestigio como Colo Colo.

“Yo entiendo lo espontáneo y visceral que es Aníbal Mosa y siempre con una decisión de aportarle a Colo Colo y de agregarle cosas, porque él es hincha, pero a mí me parece que en un club serio estas cosas no deberían ocurrir”, finalizó.

Arturo Vidal y sus alabanzas a Aníbal Mosa

“Me sentí muy apoyado. Le agradezco a Matías Camacho, al “Capo” acá Mosa por todo lo que ayudó. Al Presidente y a Fernando Felicevich que me tranquilizó para llegar a este acuerdo”, dijo en su presentación.