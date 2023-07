Dentro de lo que fue el primer semestre de Colo Colo uno de los grandes problemas en el equipo de Gustavo Quinteros es sobre la falta de efectividad en el ataque, en donde los delanteros eran el foco de las críticas ante esta problemática, en la que sin duda Darío Lezcano era uno de los principales apuntados.

En esta jornada, el atacante paraguayo conversó con Radio ADN y habló sobre lo que ha sido su presente en Colo Colo, en la que reveló una sabrosa conversación con Gustavo Quinteros que implicaba sobre su continuidad en el club.

“Hablé con el profe, me dijo que no me veía, que necesitaba a un jugador que estuviera al 100%”, partió señalando Lezcano.

En esa línea, el atacante no escondió nada y manifestó su respuesta al DT “yo le dije al profe, déjeme a mí, no me quiero ir de acá y voy a tratar de entrenar el doble par poder estar al 100%, que hoy gracias a dios he podido estar agarrándome”.

Lezcano anotó en el triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera | Foto: Photosport

Sobre lo que ha sido su presente en Colo Colo, el jugador hace hincapié a que las lesiones no lo han dejado mostrar su mejor versión, en la que espera poder afianzarse para la segunda parte de la temporada.

“Me lesione, eso me dificultó mucho y el profe no me quería al 50%, él me quiere al 100%. En esas lesiones se me dificultó mucho. El profe me trajo para ser titular y no le funcione, porque por las lesiones y eso, pero ahora vamos a ver el segundo semestre”, declaró.

Finalmente, Lezcano abordó lo que ha sido su compleja relación con Gustavo Quinteros, en la que a pesar de su decisión con la cual pareciera no estar muy de acuerdo, trabajará al máximo para mostrarse como una gran opción en el ataque ‘Albo’.

“Pasan muchas cosas, lo más importante son los goles, no importa si me dan dos o tres minutos y yo hago goles. Él quiere que yo esté al 100%, lo respeto a él, aunque me duela y eso me motiva, yo quiero más, soy un jugador que siempre quiero más. Le quiero demostrar a él que puedo estar al 100% y ayudar al equipo”.

“Por mi cabeza pasaba ‘¿Por qué no me da 15 minutos o 10 minutos?’, pero ese es el profe, esa es su decisión. Yo estoy trabajando bien, esperando mi oportunidad. Damián es un jugadorazo y estará difícil”, cerró.