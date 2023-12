¿Debe seguir o no? Iván Zamorano resuelve la continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo: "Yo creo que su ciclo..."

Colo Colo está a poco más de 24 horas de disputar el último partido de la temporada 2023, el cual será frente a Magallanes por la gran final de la Copa Chile a disputarse en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique este miércoles a las 19:00 PM.

El compromiso, además, marcará el último partido dirigido por Gustavo Quinteros al menos dentro de su contrato, ya que debe negociar con la dirigencia de Blanco y Negro si sigue en los albos o si arma maletas y se va.

Uno que entregó su veredicto sobre si debe seguir o no el estratega boliviano-argentino es Iván Zamorano, histórico goleador de La Roja y el Cacique quien habló con los medios en la Gala Crack que eligió a los mejores del año.

La continuidad de Gustavo Quinteros es una incógnita. | Foto: Photosport

“Ha hecho una buena labor y creo que su ciclo no ha terminado, pero me gustaría que se eligieran mejor los refuerzos, que viniera gente con más capacidad para levantar al club y ser un aporte importante”, dijo Bam Bam.

Eso sí, Zamorano advierte: “También más oportunidades para los jóvenes. Me gustaría ver a Colo Colo campeón, este año no se pudo, me quedé dos veces con las ganas; primero con Colo Colo y después con Cobresal, aunque felicito a Huachipato”, añadió.

En el cierre, reveló su deseo personal para que un histórico de la Generación Dorada remate su carrera en los albos: “Me encantaría que Arturo Vidal llegue a Colo Colo, lo están buscando otros equipos, pero me gustaría que termine en el club. Es una decisión personal”, cerró.

Los títulos de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Gustavo Quinteros llegó el 2020 a Colo Colo y desde ese momento logró la Copa Chile 2021, la Supercopa 2022 y el Campeonato Nacional 2022.

La deuda de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Una de las mayores deudas del estratega del Cacique al mando de Colo Colo ha sido el ámbito internacional, donde se quedó dos veces en fase de grupos de Copa Libertadores y nunca pudo avanzar en Copa Sudamericana.