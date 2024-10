La Selección Chilena hizo, posiblemente, su mejor presentación en varios partidos, pero de igual manera no alcanzó y terminó cayendo de manera agónica ante Brasil en el marco de las Clasificatorias hacia el próximo mundial de Norteamérica 2026.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca se puso en ventaja con un gol tempranero, pero después no supo aguantar la ventaja. En el primer tiempo, La Roja corrió detrás del balón durante largos pasajes y nunca impuso presencia ante Brasil.

Iván Zamorano, leyenda absoluta del fútbol chileno y La Roja, habló con ESPN Chile una vez terminado el compromiso y cree tener la receta perfecta para revertir el momento de la Selección Chilena con la nominación de un jugador.

Zamorano pide a Pizarro en La Roja. | Foto: Photosport

“Al margen si lo veo o no lo veo yo, yo creo que es un jugador que tiene que estar en la Selección. ¿Por qué? Tú sabes que el hecho de transmitir jugadores que de alguna manera a él le puedan ayudar muchísimo para su crecimiento futbolístico, personal… para él ya estar en la Selección puede ser un avance importante”, dijo Bam Bam sobre Damián Pizarro.

En esa línea, el ex delantero complementa sobre el artillero del Udinese que “Al margen que lo podamos ver o no lo podamos ver, porque ya es un jugador que está en el fútbol europeo. No ha debutado, pero sí está allá y tiene una proyección futbolística, me parece que ya tiene que estar en la Selección”.

“Creo que es un jugador distinto, es un jugador que hoy no lo tenemos, porque en espacios largos te puede hacer daño, en sostener al equipo o darle ese oxígeno que necesita en momentos decisivos de un partido. Nos puede servir mucho, para mí tiene que estar”, remató en el cierre.

¿Qué viene para La Roja?

La Roja ahora deberá viajar hasta la ciudad de Barranquilla para enfrentar este martes 15 de octubre a Colombia, selección que viene de caer ante Bolivia en la altura del país altiplánico.