Colo Colo dejó atrás el amargo Campeonato Nacional 2023, en donde remató en tercer lugar y no pudo ni coronarse campeón ni clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Ahora, los albos jugarán el último partido de la temporada el próximo miércoles, cuando tengan que enfrentar al descendido Magallanes en la gran final de la Copa Chile a disputarse en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique.

Con el término de la temporada a la vuelta de la esquina, en la dirigencia de los albos aún no saben si Gustavo Quinteros continuará o no al mando del equipo, algo que recién se sabrá terminada la final ante los metropolitanos.

Ivo Basay | Foto: Photosport

Uno que tiene su opinión bien firme sobre la continuidad o no del estratega es Leonel Herrera, histórico finalista de Copa Libertadores con Colo Colo en 1973: “Soy partidario y siempre he dicho lo mismo, encuentro que basta ya de tener tantos técnicos extranjeros, que una vez por todas se fijen en los nuestros, si hay gente capacitada para ejercer esa función, solo que no les dan oportunidades”, dijo a Bolavip Chile.

Herrera propone tres nombres nacionales y un bonus track para dirigir al Cacique: “Ivo Basay en este momento, de todas maneras, pero también está Miguel Ramírez, Jaime Vera, Claudio Borghi… varios que son colocolinos, que conocen el medio que es lo principal para ser DT de Colo Colo”, mencionó.

En el cierre, remata todo ninguneando un posible título de la Copa Chile y aboga para que la situación se resuelva lo antes posible: “Es una locura, la final de la Copa Chile no te da nada, un puro título a nivel nacional. Yo creo que esto tiene que cortarse ahora luego”, dijo en el cierre.

Los logros de Gustavo Quinteros en Colo Colo

El estratega de los albos llegó en la negra temporada 2020 de Colo Colo, salvó al equipo del descenso y luego logró la Copa Chile 2021, Supercopa 2022 y el Campeonato Nacional 2022.

Gustavo Quinteros termina contrato en Colo Colo

El contrato del boliviano-argentino expira a fin de año, por lo que la dirigencia de los albos y el entrenador deberán sentarse a conversar para ver qué sucederá durante la temporada 2024.