"Desde que llegó el tipo entró mal": Verónica Bianchi no tiene compasión con jugador de Colo Colo

Ya han pasado varios días de la trascendental victoria de Colo Colo ante América Mineiro por los playoffs de la Copa Sudamericana, pero el partido sigue teniendo repercusiones.

Uno de los jugadores más criticados por la parcialidad alba en dicho cotejo fue el colombiano Fabián Castillo, quien llegó al Cacique en calidad de préstamo desde México y su contrato finaliza en diciembre.

Desde su llegada, Castillo sigue sin convencer a los hinchas albos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fue en el programa Media Punta que la reconocida periodista Verónica Bianchi no se guardó nada y se fue en picada contra el futbolista de 31 años que nació en Cali.

“Desde que llegó a Colo Colo el tipo entró mal. Cuando algo empieza mal, él lo hizo así. Dijo ‘no estoy en mi mejor momento’. Uno no puede hacer eso, tengo que decir: llegué acá para romperla, con personalidad”, arrancó diciendo.

“No hay que entrar cabizbajo, por más que sea verdad. Al parecer Fabián Castillo no sabía eso cuando llegó a Colo Colo. Ahora, haciendo un balance de los minutos en cancha que tuvo, creo que no fueron malos. No ha tenido regularidad”, concluyó la también panelista de Todos Somos Técnicos en TNT Sports.

En total, Castillo ha disputado 13 partidos con la camiseta del “Eterno Campeón”, en los cuales tan solo ha convertido dos goles y ha dado dos asistencias.