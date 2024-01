Destapan por qué no se da la llegada de Vanderlei Luxemburgo a Colo Colo

Jorge Almirón es el DT de Colo Colo para la temporada 2024. El actual finalista de la Copa Libertadores con Boca Juniors le ganó la carrera a Vanderlei Luxemburgo, quien también estaba en los planes del Cacique como posible DT.

El asesor del entrenador brasileño, José Luis Carreño, explicó por qué no se concretó la llegada estadio Monumental. “Lamentablemente los tiempos no se dieron, estábamos en fechas complicadas como lo fue el fin de año, eso nos jugó en contra”, explicó en conversación con AS Chile.

En ese aspecto, aseguró que el poco tiempo que tenía Colo Colo le jugó en contra al ex DT de la Selección Brasileña. Sin embargo, mencionó que los Albos estaban muy interesados: “Además que ya estaba muy cerca la pretemporada y en el club querían sí o sí tener al nuevo técnico antes de que empezaran los trabajos con el plantel. Pero estuvo muy cerca de concretarse, en un principio la prioridad era Vanderlei Luxemburgo”.

Carreño se refirió a la pretensión del oriundo de Nova Iguaçu en un eventual paso por el Cacique: “Él quería dejar un legado en Colo Colo. Su experiencia en el Real Madrid y haber estado en los mejores clubes de Brasil habría significado un salto de calidad enorme para el fútbol chileno. Con mi socio brasileño Rogerio Silva lo intentamos, pero quién sabe si en un futuro lo podemos ver en Chile”.

El agente reveló que el estratega tuvo conversaciones en muy buenos términos con Alfredo Stöhwing y el gerente deportivo: “Se comportaron muy bien con nosotros. Tuvimos varias reuniones, el presidente de Blanco y Negro tuvo una reunión personal con él. Hubo también charlas por Zoom con todos, con Daniel Morón teníamos comunicación todos los días. Lo repito, no se dio solamente por un tema de que los tiempos estaban muy encima. Pero quién sabe si en un futuro lo podemos ver en Chile”.

Vanderlei Luxemburgo estuvo en los planes de Colo Colo (Foto: Getty)

En la ventana de mercado de fichajes, los Albos estuvieron interesados en Luis Zubeldía, Jorge Almirón y Vanderlei Luxemburgo para la incorporación del próximo entrenador.

Finalmente será Almirón quien tendrá la misión de clasificar al Cacique a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los Albos competirán en la fase 2 de la máxima competición continental ante Godoy Cruz.

¿Cuál será el primer partido oficial de Colo Colo en la temporada 2024?

Los Albos tendrán su primer apretón oficial el domingo 11 de febrero de 2024 por la Supercopa de Chile.

El Cacique se medirá ante el campeón de la Primera División, Huachipato, en el Estadio Nacional. Colo Colo llega al compromiso tras lograr la Copa Chile.