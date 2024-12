Colo Colo puede vivir horas claves pensando en lo que es la temporada 2025 y todo esto debido a lo que puede ser el importante golpe de mercado que podrían dar con gestar la salida del retiro de Claudio Bravo, para que se ponga los guantes y cuide el arco del ‘Cacique’.

Esta situación ha generado un importante debate en la interna de ‘Popular’, en donde la periodista nacional, Pamela Juanita informó en el programa de ‘Los Tenores de la tarde’ en Radio ADN un importante bombazo dentro del camarín de Colo Colo, quienes no quieren la vuelta de Claudio Bravo.

“Yo tengo información recabada y el camarín de Colo Colo está ardiendo, no quieren que Claudio Bravo vuelva a Colo Colo, el equipo actual no quiere que Claudio Bravo vuelva a Colo Colo para el centenario”, partió señalando la comunicadora.

Agregando más detalles, la panelista indicó “Mosa habló con Claudio Bravo y la ventana se abrió, pero el problema ahora es Vidal, con todas sus letras, Vidal es no quiere que vuelva, Vidal aún no puede superar el problema que arrastran desde octubre del 2017, donde Chile cayó ante Brasil, es un problema que no supera”.

Más sobre esta situación, la periodista señala que el volante, Arturo Vidal, el detractor número uno de la llegada de Bravo a Colo Colo, ya le habría manifestado a Aníbal Mosa su descontento por esta situación, la que podría dañar el camarín ‘Albo’.

“Tengo la información de que Vidal ya se lo hizo saber a Mosa, le dijo que no era conveniente lo que estaba pasando, la intención de traer a Bravo, que no era necesario, porque tenían problemas, para que iba a desordenar un camarín que ya está con armonía”, remarca.

Finalmente, Pamela Juanita declara de que en la interna del ‘Popular’ quieren que el nuevo arquero de Colo Colo sea Matías Dituro, para así evitar la vuelta de Claudio Bravo al ‘Cacique’.

“Quieren que venga Dituro, porque se ahorran ese problema y como Vidal es el líder junto con Pavez, el resto se alinea, no quieren que vaya Bravo, entonces están con Dituro”, finalizó.