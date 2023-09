Gustavo Quinteros transita por un momento complicado en Colo Colo, donde el empate frente a Deportes Copiapó la semana pasada mermó en gran cantidad las chances del Cacique para coronarse como bicampeón del fútbol chileno.

Independiente del título del Campeonato Nacional 2023, lo concreto es que el entrenador de los albos ha conseguido una Supercopa, una Copa Chile y un Torneo Nacional en su paso, donde la gran deuda ha sido la participación internacional.

Uno que no pide fijarse tanto en lo internacional porque sino no se podría incluir a nadie, es Diego Rivarola, ex goleador de Universidad de Chile quien en F90 de ESPN le prestó el ropero completo a Quinteros.

¿Se complica Quinteros en Colo Colo? | Foto: Photosport

“Es la realidad del fútbol de acá, en líneas generales y sacando lo internacional claramente porque tendríamos que sacar a todos los técnicos, los números de Quinteros en Colo Colo son buenos”, dijo Gokú.

En esa línea, aporta diciendo que “Son muy buenos números, lo que pasa es que tienes que decidir no tanto en el rendimiento, sino que, en los momentos, en si el técnico está conforme o no está conforme”.

Lo cierto es que, a esta altura de la temporada, algunos hinchas albos cuestionan a Gustavo Quinteros no solo por su deuda internacional, sino en la forma en que se perdió el Campeonato Nacional 2021 y el presente, el cual cada vez se ve más lejos de obtener.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique enfrenta a Cobresal este sábado en el Estadio Monumental en lo que será la última chance para ilusionarse con un bicampeonato que no logran desde 2017 cuando terminaron siendo tetracampeones.