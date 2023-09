Gustavo Quinteros finaliza contrato a fin de temporada en Colo Colo. Blanco y Negro en conversación con el entrenador santafesino deberán determinar si los caminos siguen unidos o si se separan luego de tres años.

En medio de esto, aparecen posibles candidatos para la banca de Colo Colo. Patricio Yáñez en Deportes en Agricultura avisó que desde Viña del Mar llamaron al estadio Monumental, dejando a entrever que Francisco “Paqui” Meneghini es una opción.

Eddio Inostroza asegura que, en caso de que no continúe el técnico actual, la mejor opción está en El Salvador. “Me sigo manteniendo con Huerta a Colo Colo”, dijo el asistente de Mirko Jozic en el Cacique campeón de Copa Libertadores 1991.

En conversación con Bolavip Chile, el histórico integrante del cuerpo técnico más exitoso de la historia de los Albos, aseguró que Paqui no lo ha hecho mal, pero argumenta su preferencia.

“No ha hecho malas campañas. Ponerlo a los dos en la balanza, prefiero un nacional, de todas maneras. Los resultados avalan mi elección, Huerta va con el equipo arriba, ha hecho una estupenda labor en Cobresal, me quedo con él. No digo que Paqui sea malo, pero no sé cuantos pasos más arriba está Huerta que él”.

Don Yeyo analiza las virtudes de Gustavo Huerta. “No se va a complicar con absolutamente nada, se preocupa exclusivamente de trabajar. Una de las grandes cosas que ha logrado en el Salvador es trabajar tranquilo y sacar lo mejor de cada jugador, hacerlos ensamblar algo bueno. Si bien es cierto algunos entrenadores suben los niveles (de los jugadores), queda la segunda misión que es acoplarlos, que funcionen bien y Huerta lo ha hecho”.

Eddio Inostroza tiene a Gustavo Huerta como candidato para la banca de Colo Colo (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo contra Cobresal?

Colo Colo se medirá ante Cobresal este sábado a las 17:30 en el estadio Monumental por la jornada 24 del Campeonato Nacional. Los Albos necesitan sí o sí el triunfo para seguir en la lucha por el título y acercarse a la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.