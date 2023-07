Este viernes, fue presentado Pablo Parra como nuevo refuerzo de Colo Colo de cara al segundo semestre y en la ocasión se mandó algunas declaraciones que dan cuenta que su paso por Universidad de Chile, no fue nada desde lo emocional.

“Esto para mí es un sueño, un sueño que hago realidad, pero también me quiero hacer parte de esta realidad de rendir en el equipo. Siempre he sido hincha de Colo Colo, toda mi vida. Mi familia entera es de Colo Colo y yo de chico siempre lo he sido”, señaló el ex jugador del Puebla mexicano.

Pero, como el archivo nunca muerde ni morderá, en su llegada a la U en enero de 2019, emitió conceptos muy similares a los expresados en el Estadio Monumental, causando mucho revuelo y llamando poderosamente la atención.

En aquella oportunidad, en el CDA expresó que “para mí es un sueño vestir esta camiseta, me gustaría salir campeón con ellos, pero hay que ir paso a paso y lograr el objetivo que es ganar un título, yo sé que la U es quien lleva más gente en Chile y ver el estadio lleno es un sueño y lo quiero cumplir“, afirmó hace más de cuatro años al sitio oficial de los azules.

No tuvo un buen año 2019 en la U, Pablo Parra (Photosport)

¿Palabras hechas o mera coincidencia? No lo sabemos, pero por lo menos llamativo que el futbolista haya expresado lo mismo en su llegada a los grandes del país, primero en la U y segundo en Colo Colo, como lo fue este viernes.