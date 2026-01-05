Colo Colo podría seguir perdiendo piezas importantes en este mercado de verano. A las posibles salidas que ya se analizan en Macul, ahora se suma el nombre de Lucas Cepeda, quien nuevamente aparece en la órbita del fútbol europeo y podría dejar el Estadio Monumental en los próximos días.

Según informó el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, el interés por el extremo albo volvió a activarse desde España. En específico, se trata del Deportivo Alavés, club que ya había intentado ficharlo en el mercado anterior y que ahora retomó los contactos para evaluar una eventual transferencia.

“Esta mañana me decían ‘ojo, se reactivó la opción de Lucas Cepeda al Deportivo Alavés de España’, que ya lo quiso a mediados de 2025”, señaló el reportero en el programa Pelota Parada, dando cuenta de que el nombre del atacante vuelve a estar sobre la mesa en Europa.

Lucas Cepeda comienza a despedirse de Colo Colo tras nuevo interés desde La Liga de España (Foto: Photosport)

Por ahora, eso sí, no existe una oferta formal sobre la mesa de Blanco y Negro. Desde el entorno del jugador y del club aseguran que las conversaciones están en una fase inicial, aunque no se descarta que en los próximos días pueda llegar una propuesta concreta si el interés avanza.

Lucas Cepeda y Colo Colo comienzan a separar caminos

Cabe recordar que en septiembre pasado TNT Sports reveló que Colo Colo rechazó una oferta del Alavés, la cual contemplaba la compra del 50% del pase de Cepeda por cerca de 3 millones de dólares, cifra que en Macul consideraron insuficiente para desprenderse del futbolista.

Desde entonces, el atacante ha seguido sumando minutos y consolidándose como una alternativa importante en el esquema albo, lo que habría revalorizado su carta de cara a este nuevo intento desde el Viejo Continente.

De esta manera, Lucas Cepeda podría transformarse en otra venta relevante de Colo Colo en este verano, en un mercado que promete movimientos importantes y donde el interés europeo vuelve a tocar la puerta del Monumental. Todo dependerá de si el Deportivo Alavés decide pasar de las conversaciones a una oferta formal que convenza a la dirigencia colocolina.



DATOS CLAVE

Deportivo Alavés de España reactivó su interés para fichar al extremo albo Lucas Cepeda.

El club español ofreció anteriormente 3 millones de dólares por el 50% del pase de Cepeda.