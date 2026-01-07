Colo Colo ya trabaja con todo para esta temporada 2026, en donde los ‘Albos’ ya dan sus primeros pasos dentro de esta pretemporada, en la que esperan poder llegar de la mejor forma al inicio del torneo nacional.

Pensando en lo que es esta temporada, en el ‘Cacique’ están muy expectantes a lo que es el mercado de pases, en donde Colo Colo ve opciones de jugadores que pueden arribar, como otros que pueden partir.

En este último punto aparece el nombre de Lucas Cepeda, quien espera en este mercado poder dar el gran salto de poder al fútbol internacional, en la que sigue esperando por opciones.

En las últimas horas, el seleccionado nacional habría recibido un tremendo baldazo de agua fría en este mercado, en donde uno de los clubes que lo anhelaba, parece declinar en su opción.

Cepeda sigue sufriendo en su intención de partir | Foto: Photosport

Se trata del Alavés de España, club que es dirigido por Eduardo Coudet, ha tenido en la mira desde hace un buen tiempo a Lucas Cepeda y ha ofertado en más de una oportunidad por el jugador, sin llegar a un acuerdo con Colo Colo.

Ante lo que han sido estas negativas, el club español parece declinar de la opción de Lucas Cepeda y habrían puesto las miradas en otro jugador, que hoy es compañero de Carlos Palacios en Boca Juniors.

Así lo informó hoy el periodista argentino, Emiliano Raddi en su cuenta de ‘X’, en la que indica que Alavés estaría tras los pasos del jugador de Boca Juniors, Kevin Zenón.

El conjunto español ofrece a Boca Juniors un préstamo por 18 meses, con cargo y opción de compra, en la que el conjunto argentino deberá responder en las próximas horas.

En caso de concretarse este movimiento, Lucas Cepeda podría recibir un duro golpazo en el mercado, en donde el gran equipo que lo anhelaba para esta ventana de trasnferencias, podría dejarlo en el olvido y lo dejaría con las ganas de partir al extranjero.

