Alexander Bolaños, jugador del Independiente del Valle y que hizo divisiones inferiores en Colo Colo, recibió una dura sanción por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tras darse a conocer una insólita historia.

Todo comenzó tras el duelo del elenco de Ecuador contra el Liverpool, campeón del fútbol uruguayo en 2023. Tras ese encuentro, una persona anónima llamó a Radio Sport 890 de Uruguay, contando “la (supuesta) firme” sobre Alexander Bolaños.

Dentro de la información brindada, contó que su nombre real ni siquiera es Alexander. Además, aseguró que tampoco tiene la edad que dice tener (24).

En este llamado anónimo, la persona aseguró: “Él no se llama Alexander, se llama Romario. Ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”.

No solo se quedó ahí, sino que agregó: “Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema”.

“Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”, cerró.

Alexander Bolaños, jugador que pasó por Colo Colo, recibió dura acusación. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Bolaños apartado del Independiente del Valle

Tras conocerse la sanción por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes suspendieron al jugador, su club, el Independiente del Valle, anunció una drástica medida.

A través de sus redes, dieron a conocer mediante un comunicado, que apartarán al jugador del primer equipo, añadiendo: “En su momento, Independiente del Valle solicitó a las entidades rectoras del fútbol nacional que realicen las investigaciones sobre la identidad de Bolaños”.

El pasado de Bolaños en Colo Colo

Alexander (o Romario) Bolaños estuvo seis meses en las inferiores de Colo Colo. Allí, ganó gran renombre y pudo debutar con Héctor Tapia como DT en el triunfo albo por 2 a 1 ante Huachipato, y jugando 60 minutos en la derrota por 2 a 0 ante Universidad de Concepción.

Tras no ser considerado en otra oportunidad, recaló en las inferiores de O’Higgins donde no logró despegar. Luego pasó a Deportes Concepción y allí anotó 3 tantos, para luego dar el paso a Técnico Universitario de Ecuador, donde marcó 7 anotaciones.