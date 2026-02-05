Este jueves se llevó a cabo la conferencia de prensa conjunta entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar, previo al partido del sábado por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

En esta participó el delantero Javier Correa y el entrenador Fernando Ortiz por el lado del Cacique, donde este último fue consultado por las últimas declaraciones del presidente Aníbal Mosa, quien lo respaldó pese a los malos resultados.

“Muy satisfecho con las palabras de Aníbal, nuestro presidente. Más allá de sus palabras, internamente nosotros somos conscientes del partido que obtuvimos el fin de semana pasado y afrontarermos este día sábado tomando en consideración lo que sucedió y estamos tranquilos que vamos a hacer un buen partido”, comenzó respondiendo Ortiz.

Luego, profundizó en la presión que tienen para este próximo partido: “Todos los partidos son importantes para esta institución, ser el equipo más importante de nuestra liga y de nuestro país, la obligación de sacar resultados es algo que todo lo sabemos. Lo importante que los chicos saben, son conscientes, son realistas de la situación que vivimos cada partido. Pero a la vez estar tranquilos, que hemos trabajado bien, hemos corregido los errores que nos sucedieron la primera fecha. Ahora estamos en nuestra casa, con nuestra gente, tenemos un lindo partido el sábado como para poder revertir esa situación.

También el Tano Ortiz hizo una reflexión respecto al descontento de los hinchas por el rendimiento del equipo, donde afirmó que como cuerpo técnico están conscientes de lo que se habla.

“Obviamente que el descontento a nivel de hincha es notorio y nosotros mismos nos damos cuenta de esa situación y a nosotros también nos duele, porque nosotros también queremos ganar, no es que nosotros no nos duele la derrota y pasa como si no hubiese pasado nada. Al contrario, nos preocupamos mucho más para poder sacar una victoria”, expresó.

Así fue el nuevo formato de conferencia de prensa con dos equipos. (Foto: Captura)

Finalmente, el DT de 48 años se refirió al anuncio de buscar un séptimo refuerzo para ir cerrando el plantel de cara a esta temporada 2026.

“Lo dijo el presidente ayer en conferencia de prensa, en la presentación de los dos jugadores, que el plantel todavía no estaba cerrado. Las conversaciones con Aníbal, fue muy cortito, ambos coincidimos que será oportuno ver o rever la posición que queremos traer de jugador”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Everton?

El Cacique recibie a los Ruleteros el sábado 7 de febrero a las 20.30 horas en el Estadio Monumental, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

En síntesis