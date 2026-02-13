Colo Colo vivió una profunda reestructuración de cara a la temporada 2026. Tras finalizar en la octava posición bajo la dirección de Fernando Ortiz, el Cacique quedó fuera de las competencias internacionales, lo que motivó varios cambios en el plantel albo.

Uno de los que no continuó fue el experimentado lateral Mauricio Isla, quien disputó 51 partidos con el conjunto Popular. Pese a su experiencia, en muchos encuentros recibió críticas de la parcialidad alba por su bajo rendimiento.

Ahora, el “Huaso” atraviesa un momento delicado: con 37 años y sin club tras su salida del Estadio Monumental, se acerca el cierre del mercado de fichajes en el fútbol chileno, y cada día que pasa es crucial para definir su próximo destino.

El calvario que vive Mauricio Isla | FOTO: Bolavip Chile

Mauricio Isla y la incertidumbre que sacude su futuro

Hace algunas semanas, el nombre de Isla fue ofrecido a Independiente de Avellaneda, club donde ya tuvo un paso entre agosto de 2023 y julio de 2024. Sin embargo, el técnico Gustavo Quinteros le dio un portazo, dejando al bicampeón de América con La Roja en una situación de incertidumbre.

Con el mercado de fichajes llegando a sus últimos días, Isla debe evaluar distintas alternativas, tanto en Chile como en el extranjero, para mantenerse competitivo y sumar minutos en una temporada que ya está en marcha.

Su situación ha encendido las alarmas de los hinchas nacionales, quienes siguen de cerca cada movimiento del ex jugador de Juventus y Fenerbahce, esperando novedades sobre un posible destino que le permita retomar protagonismo en el fútbol profesional.

