Mauricio Isla atraviesa un momento clave en su carrera. A los 37 años, el lateral quedó con su pase en su poder tras ser cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo, situación que marcó un punto de quiebre definitivo con el club albo de cara a la temporada 2026.

La decisión técnica sorprendió, considerando la trayectoria y liderazgo del “Huaso”, pero abrió inmediatamente el escenario para que su nombre comenzara a moverse con fuerza en el mercado de fichajes.

Lejos de un eventual retorno a otro club del fútbol chileno, el futuro del ex Juventus parece nuevamente ligado al extranjero.

Mauricio Isla es ofrecido a Independiente de Avellaneda

Según informó el medio partidario Rojos de Pasión y confirmó TyC Sports, el oriundo de Buin fue ofrecido a Independiente de Avellaneda, club que actualmente es dirigido por el técnico Gustavo Quinteros.

El lateral no es un desconocido para el Rojo, ya que defendió esa camiseta entre agosto de 2023 y julio de 2024, periodo en el que sumó experiencia en el fútbol argentino antes de regresar a Chile.

Mauricio Isla disputó 32 partidos en el elenco de Avellaneda: convirtió 2 goles y aportó con 3 asistencias | FOTO: Daniel Jayo/Getty Images

Su condición de jugador libre, sumada al conocimiento del medio y a la presencia de Quinteros en la banca, aparecen como factores que podrían allanar el camino para un eventual retorno del “Huaso” a Avellaneda.

En síntesis…