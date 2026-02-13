En el Estadio Monumental comienzan a ajustar piezas para un nuevo desafío en la Liga de Primera 2026. Tras un arranque irregular, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz busca consolidar una base que le permita a Colo Colo recuperar terreno y ganar regularidad en el torneo.

El próximo escollo será Unión La Calera, un rival que suele complicar y que comenzó con el pie derecho: dos partidos y dos triunfos, lo que lo posiciona como líder del certamen.

En ese escenario, cualquier buena noticia suma para el conjunto Popular. Y en las últimas horas, el plantel albo recibió una información que cambia el panorama para Ortiz de cara al cotejo ante los Cementeros.

Javier Méndez dejó atrás su sanción y está disponible en Colo Colo

La gran novedad en Macul es que Javier Méndez dejó atrás la sanción que arrastraba desde su paso por Peñarol y quedó habilitado para decir presente ante el elenco de la Región de Valparaíso.

El defensor uruguayo ya cumplió los dos partidos de castigo pendientes y, por lo tanto, podrá ser considerado por el estratega para el duelo de este fin de semana, ampliando las alternativas en la última línea.

Además, Méndez ya comenzó a tomar ritmo futbolístico: sumó sus primeros minutos en el amistoso frente a Unión Española durante la Noche Alba Solidaria, lo que le permitió volver a competir y empezar a ganar rodaje pensando en su regreso oficial.

El uruguayo puede ser una alternativa real en el once estelar del Cacique | FOTO: Colo Colo

De esta manera, el cuadro de Macul recupera una pieza que puede aportar orden, experiencia y solidez en una zona clave del campo. Ahora será decisión de Ortiz determinar si el charrúa arranca como titular o deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

En síntesis…