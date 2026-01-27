El delantero chileno Lucas Cepeda vive un salto trascendental en su carrera: su llegada al fútbol europeo de la mano del Elche, club que milita en la Liga española.
El atacante de 23 años ya fue presentado como flamante refuerzo y conoció las instalaciones de su nuevo equipo, que pagó más de dos millones de dólares por contar con su talento y proyección.
Sin embargo, su fichaje en “Los Franjiverdes” no habría sido posible sin un factor clave: el respaldo de Arturo Vidal, compañero y amigo de Cepeda en Colo Colo.
El rol de Arturo Vidal en el fichaje de Lucas Cepeda en el Elche
Según el propio DT del Elche, Eder Sarabia, el “King” fue determinante a la hora de certificar la calidad y la mentalidad del delantero, lo que terminó de convencer al club español, tal como quedó demostrado en un video difundido en YouTube
“Te habíamos visto jugar hace tiempo, pero le pregunté a él por tu mentalidad. Le dije ‘con que tenga la mitad de hambre y energía que tenías tú, ya nos sirve’”, le confesó Sarabia al oriundo de Placilla.
“Y él me dijo ‘no, 100 por 100. Vamos a entrenar juntos muchas veces por las tardes y es muy profesional, muy fuerte. Está preparado de sobra para el fútbol europeo’. Y ya al otro día le escribí otra vez y le agradecí por todo lo que había hecho, porque había hablado contigo y había empujado un poco”, sentenció.
