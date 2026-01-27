El delantero chileno Lucas Cepeda vive un salto trascendental en su carrera: su llegada al fútbol europeo de la mano del Elche, club que milita en la Liga española.

El atacante de 23 años ya fue presentado como flamante refuerzo y conoció las instalaciones de su nuevo equipo, que pagó más de dos millones de dólares por contar con su talento y proyección.

Sin embargo, su fichaje en “Los Franjiverdes” no habría sido posible sin un factor clave: el respaldo de Arturo Vidal, compañero y amigo de Cepeda en Colo Colo.

Cepeda y Vidal forjaron una linda amistad en el Cacique | FOTO: Javier Torres/Photosport

El rol de Arturo Vidal en el fichaje de Lucas Cepeda en el Elche

Según el propio DT del Elche, Eder Sarabia, el “King” fue determinante a la hora de certificar la calidad y la mentalidad del delantero, lo que terminó de convencer al club español, tal como quedó demostrado en un video difundido en YouTube

“Te habíamos visto jugar hace tiempo, pero le pregunté a él por tu mentalidad. Le dije ‘con que tenga la mitad de hambre y energía que tenías tú, ya nos sirve’”, le confesó Sarabia al oriundo de Placilla.

“Y él me dijo ‘no, 100 por 100. Vamos a entrenar juntos muchas veces por las tardes y es muy profesional, muy fuerte. Está preparado de sobra para el fútbol europeo’. Y ya al otro día le escribí otra vez y le agradecí por todo lo que había hecho, porque había hablado contigo y había empujado un poco”, sentenció.

En síntesis…