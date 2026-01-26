El delantero nacional, Lucas Cepeda hizo noticia hace unos instantes tras hacerse oficial su llegada al Elche de España, lo que será su primera gran experiencia en el extranjero tras su salida de Colo Colo.

El seleccionado chileno llega a reforzar el equipo Eder Sarabia para la segunda parte de la temporada, en la que tiene como gran objetivo el poder luchar por un cupo a competencias internacionales para el 26/27.

Tras lo que fueron los rumores que lo vincularon al club español, hace unos instantes desde las redes sociales del club hicieron oficial este traspaso de Lucas Cepeda.

“El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el CSD Colo-Colo para el traspaso de Lucas Cepeda. El futbolista chileno se convierte en nuevo jugador del Elche CF y firma un contrato por la presente temporada y cuatro más, que le vincula al Club hasta junio de 2030“, informaron.

Lucas Cepeda ya tiene nuevo club para el 2026 | Foto: Elche

Ahora, el jugador nacional se sumará a los trabajos junto a sus compañeros, en la que espera poder acoplarse a la brevedad y poder ver acción en lo que es su anhelado salto al fútbol europeo.

El ex Colo Colo podría tener su debut este fin de semana, en donde el Elche recibirá en el Estadio Martínez Valero al líder del fútbol español, el Barcelona de Lamine Yamal y compañía.