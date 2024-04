Colo Colo logró tener un gran resultado en su primera fecha de la Copa Libertadores, en la que el ‘Cacique’ se impuso por la cuenta mínima ante Cerro Porteño en el Estadio Monumental.

Tras lo que fue este duelo, en el programa de ESPN ‘F90’ se hizo un exhaustivo análisis a lo que fue este triunfo del ‘Popular’, en la que dos ídolos del club como lo son Marcelo Barticciotto y Jorge Valdivia, tuvieron un fuerte encontronazo por el nivel de un jugador en particular: Cristián Zavala.

“Colo Colo si no le funciona colectivamente el funcionamiento, no sé si tiene jugadores para que te desequilibre individualmente”, partió indicando Barticciotto.

Interviniendo en la respuesta del ‘Barti’, Valdivia señaló: “tiene, si tiene, Zavala es uno“, en donde Barticciotto respondió de vuelta: ¿Quién es?… ayer (miércoles) no lo tuvo”.

Subiendo la intensidad de esta conversación, el ‘Mago’ le responde a Barticciotto: “está bien, pero tú estás preguntando ¿tiene o si ayer (miércoles) lo tuvo?, es distinto”.

Luego, el campeón con Colo Colo de la Copa Libertadores sostuvo sobre Zavala: “No sé si lo tiene (el desequilibrio). En los partidos de ayer (miércoles) donde el funcionamiento colectivo no te funciona, hay equipos que te lo resuelven las individualidades”.

Sin quedarse atrás, el ex ’10’ del ‘Popular’ el salió a dar feroz respaldó al delantero de Colo Colo, en la que si bien reconoce que no tuvo un buen desempeño ante Cerro Porteño, sigue siendo un jugador desequilibrante para los ‘Albos’.

Zavala no tuvo un buen desempeño ante Cerro Porteño | Foto: Photosport

“Independiente del partido de ayer (miércoles), pero es un jugador que desequilibra, nosotros hemos hablado que Zavala le ganó la pulseada a Bolados, que tuvo una buena pretemporada. Eso es desequilibrante, sí lo es, ¿jugó mal? jugó mal”, esgrimió.

Así continuó el cierre del debate entre Marcelo Barticciotto y Jorge Valdivia

Barticciotto: “Yo estoy hablando de la Copa Libertadores, estamos hablando de otro nivel, otro piso, otro techo”.

Valdivia: “Pero por un partido me van a decir que Colo Colo no tiene un jugador desequilibrante”.

Barticciotto: “Ayer (miércoles) me demostró que no tenía, ayer no me lo demostró Jorge, porque por última tú no andas bien colectivamente, pero un jugador te saca una jugada y te gambetea a uno o dos y te abre el espacio y te termina ganando el partido”.

Valdivia: “Tú me quieres decir entonces que si juega la Selección y sabemos que Alexis (Sánchez) es un jugador que desequilibra y no anda bien, tú vas a decir ¿no es desequilibrante?.

Barticciotto: “Pero Alexis me lo ha demostrado que ese desequilibrante hace 20 años”.

Valdivia: “Pero es lo mismo, Zavala es lo mismo, Palacios lo mismo, Arturo lo mismo”,