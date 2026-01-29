Un verdadero lío tienen Colo Colo y Coquimbo Unido respecto al futuro del futbolista Cristián Zavala, quien estuvo a préstamo en el Pirata durante el segundo semestre del 2025 y ahora había vuelto al Cacique para esta nueva temporada.

Aunque el jugador de 26 años quería quedarse en la Cuarta Región para disputar la Copa Libertadores tras haber conseguido el título de la Liga de Primera, pero tuvo que hacer la pretemporada con los albos.

En medio de su fastidio y negociaciones rotas, el directorio de Blanco y Negro accedió a un nuevo préstamo en la reunión del miércoles, tal como lo anunció a la prensa el presidente Aníbal Mosa.

“Hemos recibido también la propuesta del día de ayer de la gente de Coquimbo para que nosotros podamos prestarlo nuevamente. Hoy día se presentó esa alternativa al directorio y Colo Colo aprobó de que pudiéramos mandar a préstamo a Cristian Zavala a Coquimbo este año nuevamente”, comunicó el timonel albo.

“Vamos a esperar la respuesta de Coquimbo porque, de cierta manera, esto también conlleva una negociación en cuanto a los temas salariales de Cristián, tanto por Coquimbo como por nosotros”, completó.

Coquimbo Unido desconoce la negociación por Cristián Zavala

El problema apareció esta mañana, cuando desde el Barbón le comunicaron al propio Zavala que no habían negociaciones en curso, por lo que tenía que seguir en Colo Colo.

Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado esta jornada en el programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN.

“Hay mucha molestia en el jugador, porque hasta el momento, por parte de Coquimbo Unido se le comunica al jugador que no hay ninguna negociación, no hay ningún acuerdo. Se sorpendieron ayer en Coquimbo cuando Aníbal Mosa entregó esa declaración. La última conversación que tuvo la dirigencia de Coquimbo Unido fue hace 12 días”, reveló el reportero.

Es más, Alvarado indicó que el oriundo de Puente Alto se tuvo que presentar este jueves a entrenar en el Estadio Monumental, en medio de la recuperación de una lesión en su rodilla derecha.

“Hoy día el jugador no está fuera de Colo Colo, hoy día vino y trabajó en su recuperación y está de frentón molesto el jugador”, expuso.

Cristián Zavala sigue entrenando en Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

Cabe recordar que el entrenador del elenco aurinegro, Hernán Caputto, había recalcado en entrevista con ESPN Chile que quería contar con Zavala: “Por supuesto que es un jugador que seduce, que lo hizo fantástico en el anterior semestre en el campeonato, y aparte porque me gusta las cualidades de Cristián”.

